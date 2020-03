La Confartigianato ha diffuso uno schema con alcune indicazioni, rivolte principalmente agli impiantisti elettrici e termoidraulici, che possono essere utili per svolgere l’eventuale attività lavorativa in queste difficili giornate. Un vademecum per lavorare sicurezza alla luce dei vari decreti emanati per affrontare l’attuale emergenza sanitaria.

PRIMI SUGGERIMENTI PROCEDURALI CASO MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI IMPIANTI (es. un guasto all’impianto elettrico/idrico/sanitario/fotovoltaico, blocco impianto, perdite di acqua, ecc.) LOCALIZZAZIONE DEL GUASTO AMBIENTI CONFINATI (es. abitazioni, studi, opifici, case di cura, ospedali, …) AREE ESTERNE PRESENZA DI PERSONE POSITIVE AL CORONAVIRUS O IN AUTOISOLAMENTO. Le persone positive o in autoisolamento dovrebbero sempre informare l’interlocutore. Per la tua sicurezza non dare tale informazione per scontata e chiedi 1. Chiedere una descrizione del guasto e valutare se chi chiama può risolvere la situazione attraverso semplici azioni che possono essere suggerite al telefono 2. Se invece è necessario un intervento tecnico suggerire di chiamare il numero di emergenza (ad esempio i vigili del fuoco) e indicare loro, se necessario, il nominativo dell’impiantista di fiducia per l’autorizzazione e le indicazioni di merito per l’intervento. 3. Prima di recarti dal cliente attendi le indicazioni dell’autorità preposta 4. Segui strettamente le indicazioni delle autorità competenti 5. Trasmetti tutta la documentazione inerente l’intervento via email 6. Richiedi il pagamento della prestazione attraverso bonifici bancari o altre modalità digitali

PRIMI SUGGERIMENTI PROCEDURALI CASO MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI IMPIANTI (es. un guasto all’impianto elettrico/idrico/sanitario/fotovoltaico, blocco impianto, perdite di acqua, ecc.) LOCALIZZAZIONE DEL GUASTO AMBIENTI CONFINATI (abitazioni, studi, opifici, case di cura, ospedali, …) AREE ESTERNE ASSENZA DI CASI SOSPETTI Le persone positive o in autoisolamento dovrebbero sempre informare l’interlocutore. Per la tua sicurezza non dare tale informazione per scontata e chiedi. 1. Chiedere una descrizione del guasto e valutare se chi chiama può risolvere la situazione attraverso semplici azioni che possono essere suggerite al telefono. 2. Se invece è necessario un intervento tecnico chiedere al cliente di formalizzare tale richiesta (spiegate che vi è utile in caso di verifica, da parte dell’autorità competente, dell’autocertificazione per gli spostamenti). 3. Mantieni la distanza interpersonale di 1 metro anche con i collaboratori. Se non è possibile, adotta strumenti di protezione individuale 4. In ogni caso è sempre consigliabile l’uso di guanti, occhiali/visiere, mascherine 5. Favorisci l’areazione frequente degli ambienti —- 6. Limita gli spostamenti e la permanenza all’interno dei siti e degli spazi comuni 7. Si consiglia di trasmettere al cliente tutta la documentazione inerente l’intervento via email 8. Si consiglia di richiedere il pagamento della prestazione attraverso bonifico bancario o altre modalità digitali 9. Dopo l’uso, smaltisci i DPI monouso. 10. Lavare tutto l’abbigliamento a 90°C e se non è possibile, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.