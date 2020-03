La Confartigianato di Imperia comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga del termine per i versamenti fiscali inizialmente previsti per il 16 Marzo. La decisione sarà contenuta in un’apposita norma nel prossimo Decreto Legge, che sarà adottato dal Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

Per qualsiasi ulteriore informazione la Confartigianato di Imperia rimane a disposizione delle imprese (0184/524501 – info@confartigianatoimperia.it).