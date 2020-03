Oggi all’ospedale San Martino di Genova al momento sono 35 i ricoverati, positivi al Coronavirus, in Malattie Infettive, 20 in Rianimazione, 11 al Padiglione 10. Nessun nuovo decesso riscontrato oggi fino ad ora.

