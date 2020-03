La Direzione Sanitaria dell’ospedale San Martino di Genova segnala un decesso di un paziente ricoverato presso il reparto di Medicina Generale del Monoblocco, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di un genovese di 73 anni, con multiple co-patologie. Una volta riscontrata la positività in reparto, il paziente era stato immediatamente isolato e gestito.

