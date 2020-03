In riferimento alla sospensione di finanziamenti, mutui e prestiti personali annunciata nei giorni scorsi per l’emergenza Coronavirus, Intesa Sanpaolo ha attivato un processo transitorio finalizzato a contenere il più possibile i momenti di contatto e incontro tra clienti – privati e imprese – e gestori: la richiesta di sospensione può avvenire a distanza, grazie ad un processo di scambio di informazioni e documenti via telefono ed e-mail, direttamente tra il cliente ed il gestore.

