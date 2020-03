Una donna di 63 anni, nella giornata di ieri, positiva al Coronavirus, è morta all’ospedale L’Archet di Nizza. La donna, che era stata ricoverata martedì in ospedale, versava in grave condizioni, avendo un quadro clinico compromesso. Si tratta della prima persona, con il Coronavirus, deceduta in Costa Azzurra. Sempre ieri a causa della psicosi legata all’emergenza Coronavirus nel Principato di Monaco, nel quartiere di Fontvieille, una tra i maggiori supermercati è stato preso d’assalto da centinaia di persone che in breve tempo hanno svuotato parte degli scaffali.

Correlati