L a poetessa imperiese Giulia Quaranta Provenzano ancora una volta protagonista di una generosa iniziativa. La ligure ha difatti deciso – in questi giorni in cui a farla da tiranno è il Coronavirus – di mettere a disposizione dei ns. lettori la sua raccolta poetica “L’Amore è…”, silloge editata con l’Associazione Articoli Liberi.

<<Io come gli amici Frank e Andrea Iodice, Félicia Lignon, Luis Ferro, Angelo Barraco, Giada Biasetti sostengo da sempre l’importanza e l’inestimabile valore arricchente della lettura… ed è così che, in tal dì dominati dalla paura per il COVID-19, desidero donare i miei versi a più persone possibile per far loro trascorrere alcune ore senza la costrizione oltre che fisica pur mentale, soffocante data la natura purtroppo ed altresì necessariamente impositiva, del #iorestoacasa>> afferma Giulia.

La ligure poi continua e spiega <<Un bel libro è ciò che in alcuni momenti può davvero rivelarsi la migliore compagnia, di conforto o quanto meno di riflessione e stimolo che sia. Personalmente, per esempio, due anni fa ho avuto il piacere di leggere e recensire il romanzo “La meccanica dei sentimenti”, di Frank che ha smosso alcuni incisivi pensieri che pur avevo cercato di sopire tempo prima. Le pagine da lui regalate mi hanno permesso di conoscere un uomo che diversamente, forse, non avrei mai incontrato e che invece per molte sfaccettature è mio stimolante specchio (per quanto negato)>>.

Infine la Quaranta Provenzano conclude <<Ed è dunque dal 2018 che ho cominciato appunto a collaborare con l’Associazione nizzarda da F. Iodice fondata, un team di ‘viandanti’ tra polvere e stelle a cui sono assai affezionata e grata per l’accoglienza e la stima e fiducia reciproca. La Passione per lo scritto il denominatore comune di tutti noi di “Articoli Liberi” e pur la tenace, costante ed instancabile volontà di portare Cultura proprio e persino dove più difficile è allontanarsi dalle preoccupazioni materiali dettate dall’indigenza e dalla povertà>>.