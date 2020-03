Per contenere il diffondersi del contagio da coronavirus e per uscire dall’emergenza sanitaria, la FIPAP ha preso alcuni provvedimenti che elenchiamo qui di seguito.



1. E’ sospesa fino al 03.04.2020 ogni attività agonistica federale sia riguardante la pallapugno, sia qualsiasi altra specialità affine.

2. E’ sospesa fino al 03.04.2020 ogni attività (competizioni, eventi, sedute di allenamento) organizzata dai singoli soggetti affiliati alla FIPAP.

3. E’ sospesa fino al 03.04.2020 ogni altra attività afferente lo sport di base della pallapugno e delle specialità affini nonché qualsiasi attività motoria ad essa connesse.



4. E’ annullata la PRESENTAZIONE DEI CAMPIONATI già fissata per sabato 28 marzo 2020 a Niella Belbo.

5. SUPERCOPPA: la partita in programma sabato 4 aprile a Ricca d’Alba è stata posticipata a data da destinarsi.

6. CAMPIONATI di SERIE A e B: devono intendersi al momento sospesi fino a nuova comunicazione.



Vista l’attuale situazione sanitaria italiana, in ottemperanza al DPCM dell’11 marzo 2020, gli uffici della Segreteria della FIPAP resteranno chiusi fino al 30 marzo, ma il personale continuerà a effettuare il proprio lavoro in modalità smart-working. Sarà perciò possibile contattare la segreteria via e-mail (segreteria@palloneelastico.it) oppure tramite i recapiti telefonici dedicati: 338-6064293 (Segretario generale), 335-1862769 (Deborah), 388-3475751 (Cesarina).