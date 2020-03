A Diano Marina, la Polizia Municipale oggi ha fermato 7 turisti di Asti, Torino e Brescia, che passeggiavano in centro o sul lungomare. Fermate anche coppie di anziani coniugi a braccetto o mano nella mano, Hanno dichiarato di non sapere nulla dei divieti e dell’autocertificazione.

