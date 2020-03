Il sindaco Vittorio Ingenito ha chiuso il lungomare Argentina a Bordighera troppa gente a spasso nonostante i divieto imposto dal decreto #iorestoacasa del Governo. Bordighera non è un caso isolato anche a Ventimiglia si segnalano persone a spasso non per necessità ma per svago, il decreto in questo caso non vieta le passeggiate o lo sport all’aperto ma se si riversano in strada troppe persone si vanifica lo sforzo fatto stesso discorso per i supermercati dove troppa gente va in contemporanea a fare la spesa e all’interno del locale ha difficoltà a mantenere le distanze di sicurezza soprattutto in coda alle casse.

Gente in attesa davanti a un supermercato