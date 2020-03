In questi giorni di emergenza e blocco quasi totale della circolazione delle persone e delle attività economiche i parcheggi del centro cittadino restano a pagamento. Gestiti da anni dalla Ditta Colombo che viene messa nel mirino al pari del comune dalla polemica ecco di seguito un post apparso su Facebook

I parcheggi gestiti dalla ditta Colombo non sono una necessità e se tutti danno un contributo di certo loro si comportano in maniera vergognosa! Da anni la concessione DEVE essere tolta a questa ditta e ad occuparsi dei parcheggi deve essere il comune che andrà a recuperare gli introiti. NON SIETE UNA NECESSITÀ!!

#COLOMBORESTAACASA