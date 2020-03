Continua intensamente a Ventimiglia il lavaggio strade e marciapiedi della Città. Il lavaggio avviene con l’uso di una botte e due operatori con lancia ad alta pressione. Inoltre, alla mattina, viene eseguito il lavaggio con vaporella, come accaduto ieri in via Ruffini dietro l’edificio comunale, confermata la prosecuzione del servizio di lavaggio dei marciapiedi di via Roma nel tratto da via Chiappori a corso Repubblica in entrambi i lati , che saranno ultimati probabilmente entro la giornata di Sabato 14 marzo. Non sono certamente dimenticate le frazioni, come dichiara il sindaco Scullino, sono iniziati questa mattina lavori di pulizia e lavaggio strade, piazze e vicoli in Ventimiglia Alta. I lavaggi accurati dei marciapiedi e delle strade erano iniziati prima dell’emergenza coranavirus, tanto più continuano in questo difficile periodo. Presto, dopo aver concordato anche con gli altri sindaci del comprensorio Intemelio, i sindaci del Distretto sociosanitario n.1 più Ospedaletti, partiremo da Ventimiglia anche con la sanificazione. La mia idea, preannuncia, il sindaco Scullino che è anche il presidente del distretto sociosanitario n.1, è quella di procedere con l’utilizzo di macchinari speciali quali vaporizzatori collegati a mezzi con botte e disinfettante dello stesso tipo utilizzato per sanificare le scuole. Saranno presenti tre operatori addetti a questo servizio, di cui uno che guida il camion e gli altri due a terra con due strumenti diversi per sanificare in modo conforme alla normativa vigente. Questo servizio, voluto da tutti i 18 sindaci, inizierà da Ventimiglia.

