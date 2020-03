La Fondazione Ernesto Chiappori e la Cooperativa Sociale Punto Service a.r.l., gestore della Residenza Sanitaria Assistita ” E. Chiappori”, ubicata a Latte di Ventimiglia, comunicano che dal giorno 23 febbraio è attivo un servizio di videotelefonia fra gli ospiti della struttura ed i lori famigliari. Da quella data, infatti era stato deciso, in modo lungimirante, di sospendere le visite dei Parenti e dei Volontari per proteggere gli Ospiti da possibili contagi da virus COVID- 19. I Familiari e gli Ospiti hanno compreso e accettato con grande senso di responsabiltà questa scelta volta solo a tutelare gli anziani, soggetti fragili. Gli appuntamenti telefonici sono programmabili tramite la Direzione Amministrativa della struttura

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta