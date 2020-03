A Taggia in previsione dei lavori della riqualificazione del parco del viale delle Palme e della nuova realizzazione dell’autorimessa nell’area adiacente “Buca delle palme”, il Comune informa la cittadinanza che dalle 8 di lunedì 16 marzo e fino al termine dei lavori è fatto divieto di collocare le auto nel parcheggio posto nel viale delle Palme.

