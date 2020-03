A Sanremo una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta nella notte in Piazza Colombo dove sono stati identificati 6 giovani di cui 5 stranieri intenti a consumare sostanze alcoliche sul “solettone”. Ai militari hanno dichiarato falsamente di dover andare a fare la spesa. Sono stati deferiti e allontanati presso i rispettivi domicili.

