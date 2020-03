Anche il Principato di Monaco come la Francia chiuderà le scuole dal 16 marzo prossimo per evitare il propagarsi del contagio da Covid-19 Allo stesso tempo verrà attivato il Telelavoro per garantire la continuità delle attività economiche .

Di seguito il link all’annuncio del governo del Principato in lingua francese

Chiusura scuole Monaco