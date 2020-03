Nella mattinata di martedì, i carabinieri della Stazione di Ospedaletti hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 48enne libico per tentato furto in abitazione. A seguito di una segnalazione telefonica pervenuta a quel Comando, i militari hanno immediatamente raggiunto il luogo dove si stava compiendo il reato, riuscendo a intercettare e bloccare il malvivente che, nel frattempo – vistosi scoperto – stava cercando di guadagnare la fuga.

L’Autorità Giudiziaria imperiese ha convalidato l’arresto ed inflitto la pena di un anno e due mesi di reclusione oltre a 300 euro di multa. Nell’ambito delle misure di contrasto dei reati contro il patrimonio, riveste dunque particolare importanza contattare il 112 per segnalare eventuali movimenti sospetti di soggetti che, per circostanze di luogo o di tempo, non abbiano un giustificato motivo per aggirarsi nei pressi di abitazioni altrui.

