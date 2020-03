La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova segnala due decessi: il primo di un paziente di 70 anni nato e residente a Genova e il secondo di una paziente di 66 anni nata in Calabria ma residente a Genova. Entrambi erano ricoverati nel reparto di Rianimazione. Per entrambi i casi il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

