Imperia, rinviati termini pagamento di alcuni tributi per via dell’emergenza Coronavirus

Fino al 3 aprile sospeso il pagamento nell’area adiacente all’Ospedale per il personale sanitario impegnato nell’attività medica ed infermieristica e piazzale Maestri del Commercio (ex Agnesi), piazza del Duomo e Parcheggio Senatore Amadeo per tutti gli utenti