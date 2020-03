Alla luce di quanto sopra, i due venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente e porto abusivo d’armi.

Considerate le circostanze, gli operatori estendevano il controllo presso le loro abitazioni ove rinvenivano a casa di uno dei due, 6 grinder per il taglio dello stupefacente, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico, un’arma a rotazione con cinque lame acuminate e un tirapugni in metallo.

Ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, notavano due ragazzi, entrambi classe 1999, residenti a Imperia che, fin da subito, mostravano un evidente stato di nervosismo alla vista dei poliziotti in divisa.

Imperia . La Polizia di Stato denuncia due ragazzi per spaccio.