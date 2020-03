Si tratta di una disposizione temporanea legata all’emergenza Coronavirus e predisposta per limitare gli accessi e lo spostamento degli utenti.

OSPEDALE BORDIGHERA: per prenotazioni 0184-534892, dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. Orario di esecuzione prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9.30, massimo 24 prelievi.

Per prenotazioni: 0184-536783. Orario di prenotazione: dalle 9.30 alle 13

Per prenotazioni 0183-537701, massimo 15 prelievi. Orario di prenotazione: dalle 9.30 alle 13

Per prenotazioni 0183-537733, massimo 15 prelievi – solo esenti ticket;

Per prenotazioni: 0183-537513, massimo 90 prelievi

A partire da lunedì 16 marzo, l’attività dei Centri Prelievi verrà effettuata solo su prenotazione e solo per richieste a carattere indifferibile secondo lo schema seguente:

Si tratta di una disposizione temporanea legata all’emergenza Coronavirus e predisposta per limitare gli accessi e lo spostamento degli utenti