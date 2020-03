Nelle ultime ore sono morte cinque persone positive al Coronavirus, portando a 18 il numero di vittime in Liguria. Un paziente di 87 anni, originario di Pontedassio, ricoverato dal 7 marzo nel reparto di Malattie Infettive all’Ospedale di Sanremo, è deceduto questa notte. Due decessi al Policlinico San Martino: il primo è un paziente di 70 anni nato e residente a Genova, e il secondo è una paziente di 66 anni nata in Calabria ma residente a Genova. Altri due decessi all’ospedale Galliera di Genova: un genovese di 88 anni, ricoverato il 9 marzo e proveniente dall’ospedale Villa Scassi ed uomo di 64 anni, arrivato al Galliera proveniente dal pronto soccorso di Lavagna per insufficienza respiratoria.

