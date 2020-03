In Italia attualmente i pazienti positivi al Coronavirus sono 14.955. I nuovi decessi sono 250, per un totale di 1.266. I guariti e dimessi sono 1.439 Totali. In totale sono 17.660 i casi di contagio dall’inizio dell’epidemia. I ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus sono 1328 e 7426 i ricoverati con sintomi.

