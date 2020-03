Niccolò Bonifazio, 26enne ciclista dianese della Total Direct Energie, ha conquistato una vittoria di prestigio, imponendosi in volata nella quinta tappa della Parigi-Nizza, La Côte-Saint-André. A fine gara Bonifazio ha commentato: “Spero di aver regalato un sorriso alle persone in questo momento bloccate a casa! E’ bene restare uniti e passare questo momento difficile tutti insieme ! Ero molto preoccupato per la situazione non bisogna negare le cose, ma i duri allenamenti di quest’inverno mi hanno dato motivazione per non pensare troppo e restare concentrati sulla corsa, che era un obbiettivo per me e per la mia squadra”.

