Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona è intervenuto a Vado Ligure per un incidente stradale nella strada a scorrimento veloce che ha visto coinvolto un mezzo pesante che, per cause da accertare, è andato a sbattere contro il guard-rail.

Immediato l’intervento della Squadra 11 proveniente dalla Centrale di Savona che ha messo in sicurezza l’area, tagliato il guard rail danneggiato mediante l’utilizzo del motodisco a motore scoppio, allargato le lamiere con l’uso del divaricatore elettrico, attrezzatura specifica in dotazione.