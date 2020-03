Banca Carige da lunedì 16 sino a mercoledì 25 marzo riduce l’orario di apertura delle filiali e introduce una serie di misure legate all’evoluzione dell’emergenza Covid19. Gli sportelli dell’istituto saranno chiusi al pomeriggio e vi sarà il numero minimo di dipendenti per garantire i servizi bancari, limitando l’accesso a un cliente per dipendente operativo.

