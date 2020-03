A seguito delle misure straordinarie prese dal Governo, ad ulteriore integrazione della possibilità di rateizzazione dell’ultima fattura emessa, il Direttivo della Società AIGA di Ventimiglia ha deciso di far slittare la scadenza di pagamento delle ultime fatture scadenti il 13/03/2020 al giorno 10/04/2020

