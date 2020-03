SALTA LA BATTAGLIA DI FIORI CHE ERA PREVISTA IN GIUGNO. Durante questa emergenza Coranavirus dobbiamo dare priorità alla salvaguardia della salute dei cittadini e prevedere ogni forma di contrasto del diffondersi del virus. in questa situazione le nostre compagnie dei carristi non posso operare e l’organizzazione dei carri comporta un periodo lavorativo di circa tre mesi, intensi e in gruppo. Condizioni queste in contrasto con le direttive che dobbiamo seguire e quindi, comunica il sindaco Scullino, la Giunta di oggi, all’unanimità, dopo aver sentito i soggetti interessati, ha deciso di annullare la Battaglia di fiori edizione 2020. Un decisione sofferta ma necessaria.

Questa scelta ci rammarica, precisa il vicesindaco Simone Bertolucci, ma ci rende consapevoli che in futuro ci sarà ancora più voglia di festeggiare e di organizzare bellissimi eventi, come la nostra tradizionale Battagli di fiori.

Per quanto riguarda le altre manifestazioni, continua Bertolucci, rimane tutto congelato fino al 30 di giugno, e gli eventi previsti in questi prossimi mesi saranno posticipati, garantiamo comunque, con l’augurio che tutto si concluda al più presto con l’aiuto e la partecipazione di tutti, un importante calendario estivo ed invernale.

Correlati