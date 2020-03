Si porta a conoscenza dell’utenza che, in relazione alle nuove disposizioni impartite dal Governo e dall’Amministrazione comunale, a far data dal 12 Marzo, l’accesso alla sede comunale viene così disciplinato: In generale, tutti gli Uffici comunali ricevono solo ed esclusivamente per pratiche indifferibili e previo appuntamento telefonico (0184.476222); L’Ufficio stato civile inoltre e limitatamente alle pratiche relative alle denunce di nascita, alle denunce di morte e alle pratiche relative ai seppellimenti riceve nei consueti orari di apertura al pubblico; L’Ufficio protocollo, inoltre, riceve gli utenti dalle 11 alle 12. Le pratiche dovranno essere depositate in un apposito contenitore posto di fronte all’ufficio. Il numero di protocollo delle pratiche verrà comunicato, se richiesto, telefonicamente il giorno successivo. I professionisti e tutti gli operatori che, a norma di legge devono risultare dotati di PEC, non avranno accesso all’Ufficio protocollo e dovranno trasmettere le pratiche da registrare all’indirizzo comune.taggia.im@certifcamail.it; L’Ufficio Polizia locale, inoltre, resterà aperto al pubblico dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Nei consueti restanti orari di apertura gli utenti potranno comunicare telefonicamente (0184.476226 oppure 0184.476222). Il portone di ingresso alla sede comunale dovrà restare chiuso e presidiato da un operatore il quale avrà cura di identificare le persone che chiedono l’accesso e di annotarne i dati all’interno dell’apposito registro.

