Sanremo, oggi sono 17 i pazienti positivi al Coronavirus. Al Gaslini di Genova ricoverato un bimbo di 11 mesi

Sono 261 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 76 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 137 mentre 125 sono in isolamento al proprio domicilio