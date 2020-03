Per aderire bisogna andare all’indirizzo: www.gofundme/f/insiemepersanremo

Due ragazze sanremesi, Clara Dragonetti (figlia della dottoressa Alessandra Boldrini, del Reparto Malattie Infettive dell’ospedale Borea) e Giulia Santamaria hanno raccolto più di 44 mila euro i soli 2 giorni con l’iniziativa “Insieme per l’ospedale di Sanremo”. Tramite la piattaforma “GoFundMe” la campagna prevede un contributo minimo di 5 euro. L’obiettivo è raggiungere 100 mila euro, come riporta Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.