In linea con le indicazioni di attivazione del lavoro agile, a tutela degli utenti e dei dipendenti, la Confartigianato di Imperia comunica che i propri uffici continuano a operare per ogni necessità legata dall’informazione e all’elaborazione degli adempimenti necessari ad attivare strumenti di sostegno alle imprese quali:

– Sostegni di sostegno a reddito come i fondi integrativi bilaterali e la cassa integrazione

– La moratoria sui mutui

– La sospensione delle scadenze fiscali e contributive

Gli sportelli della Confartigianato potranno ricevere solo su appuntamento e per comprovate urgenze. Tutta l’attività di supporto alle imprese proseguirà infatti prevalentemente a distanza. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524501 (a fondo articolo sono elencati i riferimenti dei vari uffici territoriali).

In queste ore è in fase di elaborazione un terzo decreto-legge che sarà dedicato alle misure a sostegno delle famiglie e delle imprese che sarà dedicato a tutto il territorio nazionale, quindi anche alla provincia di Imperia, ormai ricompreso in un’unica area di emergenza.

Proprio in vista del nuovo Decreto (che dovrebbe essere emanato dal Governo venerdì 13 Marzo) la Confartigianato sta avanzando la proposta di una norma a carattere generale di sospensione di ogni tipo di adempimento, dai versamenti tributari alle scadenze finanziarie e contrattuali, almeno sino al 30 aprile.

Sarà nostra cura aggiornare costantemente le imprese sull’evolversi della situazione, sui provvedimenti che saranno via via emanati, nonché sulle proposte che come Confartigianato porremo all’attenzione del Governo, del Parlamento e delle diverse forze politiche.

Sui canali web della Confartigianato di Imperia (sito www.confartigianatoimperia.it, pagina Facebook, profilo Instagram e profilo Twitter) sono pubblicate informazioni e chiarimenti in merito agli adempimenti delle prescrizioni di contenimento del COVID–19 e alle misure di aiuto alle imprese. Questi i riferimenti per i vari uffici presenti sul territorio: Sanremo (0184/524501 – info@confartigianatoimperia.it); Imperia (0183/710916 – imperia@confartigianatoimperia.it); Ventimiglia (0184/352636 – ventimiglia@confartigianatoimperia.it); Bordighera (0184/295964 – bordighera@confartigianatoimperia.it); Arma di Taggia (0184/42207 – taggia@confartigianatoimperia.it); Diano Marina (328/9765184 – imperia@confartigianatoimperia.it).