Il consiglio direttivo di ACEB, in questo difficile momento mondiale, in occasione dell’epidemia coronavirus covin-19, ha deliberato una somma straordinaria per acquistare mascherine con omologazione FFP2, da donare alle Pubbliche Assistenze locali.

“Abbiamo donato 50 mascherine alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia – spiega Stefano Urso, presidente di Aceb – La settimana prossima ne arriveranno altre 150 e verranno distribuite ad altre Croci. Abbiamo appreso che le Pubbliche Assistenze e C.R.I. hanno difficoltà nel reperire le mascherine, mentre purtroppo, qualcuno approfitta della situazione per farci la cresta”.