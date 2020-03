Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, è risultato positivo al test sul Coronavirus. “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi – dice il giocatore doriano – Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà”.

