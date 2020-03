Uno dei filoni tematici di questa edizione del festival è la musica francese ed è al repertorio di fine Ottocento che è consacrata l’apertura della XXXVI edizione, venerdì 13 marzo. L’inaugurazione pomeridiana all’Auditorium Rainier III di Monaco è riservata alla mostra, in prima mondiale, sulle opere d’arte ispirate ai canti di gola delle donne inuit del Québec artico, mostra realizzata in collaborazione con il Museo delle Belle Arti di Montréal. A riguardo vi sarà anche la partecipazione dell’etnomusicologo Jean-Jacques Nattiez che domenica 29 marzo condurrà una visita guidata.

La sera, sempre all’Audirorium Rainier III, invece tocca alla musica, con le pagine per orchestra di Chausson, tra seduzione vocale e contrasti timbrici, affidate all’Orchestra Filarmonica di Montecarlo diretta da Kazuki Yamada e al soprano Veronique Gens. A fare da preludio alla serata sarà una composizione del 1960 per clavicembalo di Maurice Ohana.

La seconda giornata segue lo stesso filone francese riscoprendo alcuni compositori tardo ottocenteschi, prima nell’incontro musicologico e poi in concerto, adombrati da Claude Debussy ma come lui cantori della natura in età moderna. Stavolta il repertorio fin de siècle è però riservato al solo pianoforte e affidato ad Aline Piboule.

Al termine del concerto si potrà ascoltare un’installazione sonora di Lars Fredrikson in prima mondiale, nel quadro di una retrospettiva che il Museo d’arte contemporanea di Nizza ha pensato in collaborazione col Nuovo Museo Nazionale di Monaco.

Venerdì 13 marzo

19H30 – AUDITORIUM RAINIER III

INAUGURATION DE L’EXPOSITION D’ART INUIT «Giochi e canti di gola inuit del Quebec artico»

In collaborazione col Musee des beaux-arts de Montreal

20H30 – AUDITORIUM RAINIER III

Maurice Ohana

Carillons pour les heures du jour et de la nuit (1960)

Olivier Baumont, clavicembalo

Ernest Chausson

Soir de fête, poème symphonique, op. 32

Poème de l’amour et de la mer, op. 19

Entracte Performance contemporaine alternative par Lea Montravers

Symphonie en si bémol majeur, op. 20

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo

Kazuki Yamada, direttore

Veronique Gens, soprano

Il concerto sarà seguito da un cocktail sorpresa e una performance pirotecnica di Léa Montravers.

Sabato 14 marzo

18H30 – AMPHITHÉÂTRE, ONE MONTE-CARLO

INCONTRO «Quattro compositori da riscoprire:

Aubert, Decaux, Ferroud, Samazeuilh»

di Nicolas Southon, musicologo

20H30 – OPÉRA GARNIER

CONCERT

Louis Aubert Sillages, op. 27

Pierre-Octave Ferroud Types

Gustave Samazeuilh Le chant de la mer (estratto)

Abel Decaux Clairs de lune

Aline Piboule, pianoforte

Dopo il concerto, incontro nel Salon d’écoute

Lars Fredrikson – Opéra Garnier

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo medio dei biglietti è 26 euro; biglietti ridotti per gruppi e per giovani fino ai 25 anni, entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni.