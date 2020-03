Oggi giornata di controlli da parte della polizia locale per assicurarsi che le norme per limitare la diffusione del contagio Coranavirus siano correttamente applicate. I controlli hanno riguardato gli esercizi commerciali, i bar e ristoranti ed sono state messe in atto le modalità organizzative per assicurarsi che il mercato coperto ortofrutticolo avesse il contingentamento delle entrate, per evitare affollamenti, e che fosse rispettata la distanza interpersonale di un metro per i frequentatori. I controlli hanno anche riguardato però la circolazione delle persone per verificare se lo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio comunale fosse giustificato, come dice decreto Conte, da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. Nel frattempo si è proceduto, dichiara il sindaco Scullino, ha sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da tenersi distribuendo l’opuscolo informativo “resta a casa” che l’amministrazione Scullino ha predisposto. Nell’informare il sindaco Scullino invita ad evitare allarmismi ma nel contempo a mantenere la massima prudenza e ad attenersi al rispetto scrupoloso delle indicazioni nazionali per bloccare la diffusione del contagio che fortunatamente sino ad oggi non ha di fatto interessato la Città di Ventimiglia. Il sindaco Scullino, infatti, conferma l’assenza di casi interessati a covid19 (attivi, conclamati) nel territorio comunale alla data odierna.

