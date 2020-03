Da ieri la Polizia ha bloccato la frontiera di Ventimiglia. La Questura ha inviato i poliziotti a ponte San Ludovico dato che non sono consentiti ingressi in Italia se non per un giustificato motivo. I francesi che intendevano recarsi nel Ponente ligure per fare la spesa, sono stati invitati a fare marcia indietro. Passano la frontiera senza problemi i lavoratori italiani e francesi, grazie ai moduli del Ministero dell’Interno. I controlli di Polizia sono scattati a Ventimiglia anche in autostrada ed alla stazione. come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

