Ventimiglia secondo giorno di zona protetta aumentano le attività chiuse per ferie code all’esterno delle farmacie e degli sportelli bancari traffico leggero. Sui social compaiono domande anche di persone residenti in Francia sulla possibilità di venire in città a fare la spesa NON SI PUÒ come non si può andare a farla nei comuni limitrofi se non per stato di necessità ( farmaci e alimenti introvabili nel comune di residenza)

Mercato coperto blindato si accede solo da corso Repubblica e sono contati i presenti nella struttura

Serrande abbassate : Sono in aumento le serrande di attività non essenziali che hanno chiuso per ferie forzate dal periodo un atteggiamento questo che ad ascoltare diverse persone in città è condiviso e forse è visto come una possibile soluzione anche vedendo oggi i numeri di Codogno dove non si sono registrati contagi nella giornata di ieri.

#iorestoacasa #restiamoacasa

Il parcheggio del comune deserto o quasi simbolo del periodo che si sta vivendo in città