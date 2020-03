A seguito della particolare situazione creatasi in questi giorni, e in diretta conseguenza delle misure varate dal Governo per contrastare la diffusione della malattia COVID-19, AIGA SPA informa che, onde venire incontro alle necessità del pubblico, sarà possibile procedere, in via straordinaria, alla rateizzazione dell’ultima bolletta ricevuta se di importo superiore a 100 euro, anche qualora questa non preveda già una rateizzazione.

Per poter procedere in tal senso, è necessario che, stante la chiusura degli uffici al pubblico dal giorno 09/03/2020 al giorno 03/04/2020, ci venga inviata una mail a

servizioutenti@aigaspa.it

con allegato il modulo compilato in ogni sua parte, che trovate sul sito della società e conla fotocopia del documento di identità del titolare dell’utenza, firmatario del modulo.

