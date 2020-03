La Squadra Mobile di Savona ha ricevuto un esposto che riguarda il rifiuto di alcune agenzie di onoranze funebri di trasportare la salma di un’anziana cremonese, morta per arresto cardiaco all’hotel Garden di Laigueglia il 29 febbraio. La donna era positiva al test per il Covid-19. La Mobile ha avviato un’attività investigativa per identificare i responsabili delle agenzie che hanno negato la disponibilità.

