“Ho litigato con la fidanzata e per non stare a casa sono uscito a fare un giro”. A Genova non è bastata però come giustificazione per spostarsi in auto, di notte in viale Brigata Bisagno. Un uomo di 48 anni, fermato poco prima per non aver rispettato un semaforo rosso, è stato così denunciato per avere violato le regole per contenere il contagio da Coronavirus.

