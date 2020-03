“Vorrei ringraziare tutto il settore commercio di San Bartolomeo al mare, che nell’attuale fase di emergenza sanitaria sta dimostrando grande responsabilità nell’applicare tutte le misure per il superamento di questo delicato periodo, con grande senso civico. Comprendo le difficoltà del momento, ma sono certo che tutti insieme, applicando tutte le disposizioni atte a fronteggiare questa emergenza, faremo in modo che il tempo di emergenza si riduca, per tornare al più presto alla nostra normalità. Facendo ripartire il nostro paese e la nostra economia locale”.

Davide Salerno, Assessore al Commercio

Comune di San Bartolomeo al Mare