Un video semplice in cui ragazzi, giovani, adulti e famiglie intere “ci mettono la faccia” per convincere e convincersi di quanto sia importante agire con responsabilità in questo momento particolare! Diffuso nei vari gruppi, in parrocchia e sui social è un piccolo contributo dell’Azione Cattolica di San Siro per “abitare” la città, sempre con il sorriso e per aderire alla campagna #iorestoacasa. Nell’emergenza coronavirus realizziamo quanto sia inutile pensare ai “se” e ai “ma”. Dobbiamo pensare al “qui ed ora”. Il tempo che abbiamo a disposizione è questo oggi complicato, ma pieno di possibilità e di risorse … se siamo capaci di “restare” senza farci prendere dalla paura, occupandoci di ciò che è necessario senza pre-occuparci possiamo farcela.

https://youtu.be/JSDe1pnLoIQ