Sedici persone sono state denunciate in provincia di Savona per violazione del decreto del Presidente del Consiglio legato all’emergenza Coronavirus. A Quiliano i carabinieri ieri sera alle 22 hanno sorpreso un gruppo di ragazzi intenti a giocare a calcetto in un campo pubblico. A Carcare i militari hanno fermato alle 3 di notte un’auto con a bordo persone che rientravano da una cena a casa di amici.

