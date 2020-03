Oggi all’ospedale San Martino di Genova sono 25 i ricoverati in Malattie Infettive, 11 invece in Rianimazione. Negativi ai test tutti gli operativi del Pronto Soccorso venuti a contatto con il paziente positivo di origini egiziane e gli operativi entrati in contatto con il paziente positivo transitato a Pneumologia. È stata dimessa la paziente 0.

