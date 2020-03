Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri del Comando Stazione di Ventimiglia Principale hanno arrestato un 32enne albanese ricercato da qualche settimana in Francia.

L’uomo, già noto anche alle Forze dell’Ordine italiane per diversi precedenti commessi sul territorio nazionale e domiciliato da alcuni mesi nella città di confine, è infatti ritenuto responsabile dalle Autorità francesi del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, commesso al confine tra Italia e Francia circa 4 anni fa.

L’arresto è avvenuto nell’ambito dei regolari servizi di prevenzione e controllo del territorio che i Carabinieri proseguono a svolgere per garantire adeguati livelli di sicurezza a tutti i cittadini e vicinanza anche alle fasce ritenute più deboli, ancor più in ragione della recente situazione connessa alla diffusione del virus sars-cov2.

Le procedure di identificazione messe in atto dai militari nei confronti dello straniero hanno permesso di far emergere un mandato di arresto europeo emesso nel gennaio scorso, condiviso mediante le apposite banche dati su quasi tutto il territorio europeo.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Imperia dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana.

Correlati