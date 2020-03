La Confartigianato comunica che i propri uffici in provincia di Imperia sono regolarmente aperti e proseguono la normale attività. Si chiede però agli utenti di prendere appuntamento prima di presentarsi in sede, per poter meglio organizzare il lavoro nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In ogni ufficio si potrà infatti entrare uno alla volta mantenendo le distanze prescritte.

“Tutti i nostri uffici e sportelli sono operativi – confermano dalla Confartigianato – Preghiamo chi avesse bisogno di informazioni di contattarci scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501. Chi invece avesse necessità di venire fisicamente in sede è pregato di prendere prima appuntamento. Più si rimane a casa e prima finirà questo momento di emergenza”.

Sui canali web della Confartigianato di Imperia (sito www.confartigianatoimperia.it, pagina Facebook, profilo Instagram e profilo Twitter) sono pubblicate informazioni e chiarimenti in merito agli adempimenti delle prescrizioni relative alle misure di contenimento del COVID–19.

