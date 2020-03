All’ospedale San Martino di Genova sono 17 i ricoverati in Malattie Infettive, 8 invece in Rianimazione. In giornata i letti di Terapia Intensiva dedicati a Covid-19 passano da 8 a 28, ne sono stati aperti altri 20, all’M3 Monoblocco.

Tre i pazienti dimessi tra ieri e oggi da Malattie Infettive, in essere però turnover come si nota confrontando i numeri di ieri e oggi. 35 in totale quelli transitati fino ad oggi al San Martino.

Venticinque posti letto sono stati dedicati alla chirurgia elettiva non rinviabile (oncologici, cardio chirurgia, chirurgia vascolare e urgenze): 15 al 4º piano del Monoblocco, 10 al 6º piano sempre del Monoblocco.

Il professor Bassetti segnala che la Paziente 0 della Liguria, ricoverata al San Martino, domani sarà sottoposta a nuovo test in previsione della potenziale dimissione (paziente 79enne di Castiglione D’Adda).