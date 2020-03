L’elenco completo dei numeri di telefono, suddivisi per servizi e uffici, si trova sul sito istituzionale del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it

A tale proposito, si ricordano alcuni numeri di telefono da contattare per prendere appuntamento:

L’accesso sarà garantito mediante un controllo degli ingressi, proprio per evitare affollamenti e ridurre al minimo gli spostamenti non strettamente necessari.

Nel raccomandare l’osservanza delle disposizioni contenute nel “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nel “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020” e nell’ “Ordinanza n 4/2020 del Presidente della Regione Liguria. Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che contengono specifiche misure di contenimento e norme comportamentali tali da evitare forme di assembramento, si ricorda che da domani (mercoledì 11 marzo) il Comune riaprirà al pubblico.

L’accesso sarà garantito mediante un controllo degli ingressi, proprio per evitare affollamenti e ridurre al minimo gli spostamenti non strettamente necessari