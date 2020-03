In ogni punto noleggio vengono fatte rispettare le distanze di 1 metro tra le persone. Ogni punto noleggio è dotato di gel igienizzante. Le biciclette sono igienizzate ad ogni rientro dal noleggio.

